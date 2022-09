Cane con una macchia a forma di cuore: conosciamo insieme Splodge

PUBBLICITA

Questo cagnolino vi farà davvero innamorare a prima vista, proprio come ha fatto con me e con altri milioni di utenti online. Infatti, sta spopolando ovunque e capirete benissimo il motivo già dando una prima occhiata alle immagini. Non è il pelosetto più bello e dolce che abbiate mai visto? Non a caso, viene chiamato da tutti il cane di cupido!

Il dolcissimo amico a quattro zampe, protagonista della storia di oggi, è un cane con una macchia a forma di cuore proprio sul suo torace. Questa gigantesca forma, visibile sul suo petto, lo fa diventare il pelosetto più famoso tra i social media di tutto il mondo, conquistando i cuori di tutti.

Ed è a questo che dobbiamo il suo soprannome; il cane di Cupido. Il dolcissimo quattro zampe si chiama Splondge ed è un giocherellone come pochi. Almeno così dice la sua famiglia che lo ha con sé da quando nacque. Inizialmente non si vedeva benissimo la forma a cuore della sua macchia.

Ma pian piano che cresceva lei aumentava di diametro divenendo un vero e proprio cuore gigante. E così, ora è conosciuto da tutto come il cane con una macchia troppo particolare. Figuratevi, la sua famiglia credeva di aver preso un dolce cane di razza Pointer.

Ma mai si sarebbero aspettati tutta questa fama e vanno davvero molto fieri del loro migliore amico. La sua mamma adottiva, che si chiama Lisa, parla di lui con gli occhi lucidi di gioia. Tanto è l’amore che gli danno ogni giorno. Anche se suo marito ha dovuto ricomprare per circa 5 volte le pantofole perché si, Splondge le ama così tanto da giocarci e distruggerle.

Non è il pelosetto più particolare che abbiate mai visto? Io l’ho amato immediatamente!

Fateci sapere se avete mai visto un cucciolo di cane con una macchia a forma di cuore o qualche altra piccola particolarità.