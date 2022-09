PUBBLICITA

“Uno dei temi sui quali più insisto in questa campagna elettorale è l’aumento delle pensioni d’invalidità, come di quelle per gli anziani, ad almeno 1000 euro mensili per 13 mensilità, una cifra anche troppo esigua, soprattutto nelle grandi città del Nord, pensando ai costi che voi vi dovete accollare.

Vedremo se potremo aumentarle”. Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella sua “pillola” quotidiana. mgg/gtr VIDEO

Italpress